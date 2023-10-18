Bucaspor 1928 evinde Bursaspor’u 3-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Bucaspor 1928, hafta içi mesaisinde evinde Bursaspor'u da 3-0 yenerek serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler gol perdesini 45'inci dakikada Taşkın ile açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler 53'üncü dakikada İlhan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlhan bu kez 57'nci dakikada sahaya çıkıp golleri üçledi: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Bucaspor 1928 bu galibiyetle 18 puana yükselerek zirve yarışında iddialı konuma geldi. Bursaspor ise toplamda 4'üncü mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.