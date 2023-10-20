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Haberler Bucaspor Buca tam yol ileri

Buca tam yol ileri

Teknik direktör Ahmet Yıldırım ile geçen hafta yollarını ayıran İzmir ekibi Bursaspor’u da yenerek 3’te 3 yaparak, zirveye bir adım daha yaklaştı.

HABER MERKEZİ
Buca tam yol ileri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bursaspor'u Taşkın Çalış ve İlhan Depe'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, 3'te 3 yaparak zirveye bir adım daha yaklaştı. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor galibiyetlerinin ardından Bursaspor'u da rahat geçen sarılacivertliler, 18 puana yükseldi. Ligde sezonun ilk maçını kaybettikten sonra yıldızlar topluluğu kadrosuyla 8 haftadır bileği bükülmeyen ve son 4 maçta gol dahi yemeyen İzmir ekibi, üst sıralarındaki rakiplerine gözdağı verdi. Play-Off hattına adını yazdıran Bucaspor 1928, teknik direktör Ahmet Yıldırım'la geçen hafta yollarını ayırırken, yönetimin anlaşmaya varılan ve dün Sarıyer'le yollarını ayıran Cüneyt Dumlupınar'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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