Buca’nın şansı fikstürü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'in en büyük avantajlarından biri fikstürü olacak. Gelecek 4 haftalık süreçte ateş hattında ve alt sıralarda yer alan takımlarla kapışacak olan İzmir temsilcisi, alacağı sonuçlarla zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Cumartesi günü 18. sıradaki Adıyaman ile karşılaşacak olan Buca, ardından düşme potasıyla arasında 3 puan olan 12. Serik Bld'yi konuk edecek. Sonraki hafta son sıradaki Kırşehir'e gidecek olan Fırtına, ardından 17. basamaktaki Kırklareli ile karşılaşacak. Öte yandan Cüneyt Dumlupınar'la büyük oranda anlaşan Buca'nın hafta sonuna kadar resmi açıklamayı yapması bekleniyor.