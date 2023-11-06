Bucaspor evinde kral

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-0 yendi ve puanını 22'ye yükselterek Play-Off hattında 4. sıraya kuruldu. 6'da İlhan'ın sağ kanattan ortasında kaleye yönelen topu çelen kaleci Salih'in ardından Onur arka direkte yaptığı dokunuşla takımını öne geçirdi: 1-0. 14'te Ahmet'in ara pasında Berke'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yan ağlarda kaldı. 27'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Oğuzhan'ın sert şutunu kaleci Kıvanç çeldi. 56'da Berke'nin ceza alanı sol çaprazından sert şutu direkten oyun alanına döndü.

ÜST ÜSTE GOLLER KAÇTI

77'de Sinan'ın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muhammet'in kafası yandan az farkla auta gitti. 83'te İlhan'ın son çizgiden içeri çıkardığı topta Erhan Çelenk boş kaleye kaçırdı. 90'da ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören noktadan Ahmet'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 90+3'te ceza sahasında çalımlarla son çizgiye inen Enes'in pasında Erhan Çelenk skoru belirleyen golü attı: 2-0. Bu skorla İzmir ekibi puanını 22'ye yükseltti.

12 NUMARA YERİNİ ALDI

Dün oynanan maçta Bucaspor 1928 taraftarları takımlarını yine yalnız bırakmadı. Tribünler sarı-lacivertli renklere bürünürken 12 numara mücadele boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına tam destek verdi.