Buca evinde başka

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde üst üste 6. galibiyeti aldı. 7. dakikada Erhan Çelenk, sağ kanattan topu ortaladı, yükselip kafayı vuran Yasin, kaleciyi geçemedi. 16'da Semih, ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top üstten auta gitti. 29'da Taşkın, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, vuruşunu yapan Yasin auta gönderdi. 30'da sağdan kullanılan köşe vuruşu sonucu top ceza sahasın içinde boşa düştü, vuruşunu yapan Onur topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+2'de Semih ceza yayı üzerinden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

İZMİR EKİBİ BASKISINI SÜRDÜRDÜ

49'da Furkan, Kırklarelispor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu üstten auta gönderdi. 52'de ceza yayı üzerinde topu kapan Yasin, rakip savunmaya rağmen kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 75'te İlhan soldan kullanılan kornere sert ve isabetli vurdu, kaleci tokatlayarak kornere gönderdi. 84'te Erhan Çelenk, sağ kanattan topu ortaladı, Mazlum yükselerek kafayı vurdu, ancak top üstten auta gitti. 90'da soldan Yasin'in kullandığı kornere Onur yükselerek kafayı vurdu, top kalecinin kucağında kaldı. Maç Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.

SOĞUK TARAFTARA ENGEL OLMADI

Bucaspor 1928 taraftarı, Kırklaerelispor ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya aldırış etmeden stada gelen sarı-lacivertliler, ilk düdükten maç sonuna kadar takımı ateşlemek için bir dakika susmadı. Karşılaşma boyunca tezahüratlar yapan 12. adam, maç sonrası galibiyeti doyasıya kutladı.

DUMLUPINAR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Kırklarelispor maçında geçen hafta Kırşehir ile oynanan kadroya kıyasla 2 değişiklik yaptı. Dumlupınar, Erhan Kartal'ın yerine Emre'yi, arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Berke'nin yerine ise Taşkın'ı 11'e monte etti.