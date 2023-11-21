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Bucaspor fırtınası

İzmir ekibi evinde üst üste altı maçını kazanıp müthiş bir seriye imza attı, Birinci Lig için umutlandı.

HABER MERKEZİ
Bucaspor fırtınası
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Kırklaerelispor'u 2-0 yenerek sahasında üst üste 6. maçını kazandı. 24 puanla 4. sıraya yerleşen İzmir ekibi, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkarmayı başardı. Yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ile çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte 8 puanı hanesine yazdırdı. Ligde tek yenilgisini sezonun ilk maçında alan Fırtına, geride kalan süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Seri yakalayıp zirveye oynayacağız" dedi.
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