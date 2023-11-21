Bucaspor fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Kırklaerelispor'u 2-0 yenerek sahasında üst üste 6. maçını kazandı. 24 puanla 4. sıraya yerleşen İzmir ekibi, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkarmayı başardı. Yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ile çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte 8 puanı hanesine yazdırdı. Ligde tek yenilgisini sezonun ilk maçında alan Fırtına, geride kalan süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Seri yakalayıp zirveye oynayacağız" dedi.