Bucaspor’dan kadro açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928'de geçen hafta kadro dışı kaldığı öne sürülen ve Kırklareli maçı kadrosunda yer almayan üç oyuncuyla ilgili yönetimden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sefa Yılmaz, Erhan Kartal ve Koray Altınay'ın kadro dışı bırakılmadığı ve takımla antrenmanlara devam ettiği kaydedildi. Deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisinde Sefa ve Erhan'ın Karadeniz ekibine karşı on birde yer alıp forma giymesi bekleniyor. Fırtına, düşme hattındaki rakibini yenerek dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. Bucaspor 1928, deplasmanda çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 galibiyet aldı.