  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor’dan kadro açıklaması

Bucaspor’dan kadro açıklaması

HABER MERKEZİ
Bucaspor’dan kadro açıklaması
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928'de geçen hafta kadro dışı kaldığı öne sürülen ve Kırklareli maçı kadrosunda yer almayan üç oyuncuyla ilgili yönetimden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sefa Yılmaz, Erhan Kartal ve Koray Altınay'ın kadro dışı bırakılmadığı ve takımla antrenmanlara devam ettiği kaydedildi. Deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisinde Sefa ve Erhan'ın Karadeniz ekibine karşı on birde yer alıp forma giymesi bekleniyor. Fırtına, düşme hattındaki rakibini yenerek dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. Bucaspor 1928, deplasmanda çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 galibiyet aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA