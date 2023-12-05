Bucaspor’da Koray ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de takımdan ilk ayrılan isim belli oldu. İzmir temsilcisinin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Koray Altınay'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli formayla geride kalan süreçte 11 karşılaşmada süre alan ancak sadece iki kez ilk on birde görev yapan 32 yaşındaki deneyimli orta saha ile iplerin koptuğu ifade edildi.

Fırtına'nın oynadığı son iki maçın kadrosunda yer almayan Koray'ın İzmir'den ayrıldığı ve Almanya'ya döndüğü belirtildi. Öte yandan İzmir ekibi evinde önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'la 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Geçen hafta hava koşulları nedeniyle Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda oynayacağı maç ertelenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar kaybedilen 2 puana rağmen yarışın içinde olduklarını söyledi.

DUMLUPINAR: VAZGEÇMEYECEĞİZ

LİGDE 1 maçlarının eksik olduğunu dile getiren Dumlupınar, "Evimizde kazanamamak hepimizi üzse de vazgeçmeyeceğiz. Sadece 1 yenilgimiz var. 13 maçtır kaybetmiyoruz. Seri galibiyetler yakalayıp hızla üst sıralara çıkacağız" dedi.