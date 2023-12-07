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Bucaspor 1928’e kupada zorlu rakip

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’e kupada zorlu rakip
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Mehmet Türkmen'in görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde ise seri penaltı atışları belirleyecek. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, zor bir maça çıkacaklarını ancak kupada her takımın her takımı eleyebileceğini söyledi.
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