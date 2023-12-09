Bucaspor 1928’de iki isim sakatlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştığı Ç. Rizespor'a 4-0 yenilerek elendi. İzmir temsilcisi tüm odağını lige döndürürken, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlık kervanına Berke'den sonra Mazlum ve Erhan Çelenk'in de katıldığı öğrenildi. Kırşehir maçının ardından sakatlanan ve son iki haftadır formadan uzak kalan Berke'nin ardından, Çelenk de hem son oynanan 1461 Trabzon maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalması hem de sakatlığı nedeniyle zirvede yer alan kritik Erokspor deplasmanında forma giyemeyecek. Takımın en fazla forma giyen isimlerinden olan Mazlum'un durumu ise belirsizliğini koruyor.