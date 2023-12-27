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Bucaspor 1928’de Erhan ve Sefa yok

BERKE ÖZBAY
Bucaspor 1928’de Erhan ve Sefa yok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de gözler yarın Zonguldak Kömür ile deplasmanda oynanacak erteleme maçına çevrilirken, iki önemli ismin forma giyemeyeceği öğrenildi. Sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 37'ye yükseltmenin ve lider Esenler Erokspor'la farkı 6'ya düşürmenin hesaplarını yapan İzmir temsilcisinde Sefa Yılmaz ve Erhan Çelenk'in görev yapamayacağı öğrenildi. Çelenk, 1461 Trabzon maçının ardından sakatlanmış ve son üç maçta kadroda yer almamıştı. İç sahada oynanan Afyon maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve Diyarbekir maçında forma giyemeyen Sefa ile birlikte teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın hücumdaki hamle şansının azalması teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan kulüp, başkan Cihan Aktaş'ın takımdan ayrılan 5 isim hakkında yapacağı açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
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