Buca’da Ömer iddiası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak art arda yaşadığı ayrılıklarla sarsılan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisinde taraftarlar 11 oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yönetimden açıklama beklerken, bir yandan da gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde forvet hattı için gündeme İbrahim Yılmaz ve Sinan Kurumuş'un ardından Ömer Şişmanoğlu'nun geldiği iddia edildi. Sezon başında Denizlispor'dan ayrılan ve Iğdır FK'ya imza atan deneyimli golcünün takımdan ayrıldığı ifade edildi.

BİRÇOK EKİPTE GÖREV YAPTI

Kariyerinde birçok ekipte forma giyen gurbetçi forvet, Hamburg altyapısında yetişti, St. Pauli'ye transfer oldu. Ardından Kayseri, Antalya, Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurum, Tuzlaspor ve Denizlispor'un başarısı için ter döktü.

KARİYERİ PARLAK

Kariyerinde 380 müsabakada görev yapan Ömer Şişmanoğlu rakip ağları 103 kez sarsarken, 28 de asist yapma başarısı gösterdi. Almanya doğumlu futbolcu 2016-2017 sezonunda da Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.