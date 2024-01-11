Buca’da devir yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de hareketli günler yaşanıyor. Devre arasında 11 oyuncunun kulüpten ayrıldığı sarı-lacivertli ekipte son olarak devir iddiaları ortaya çıkmıştı. 2019'dan beri kulübün sahibi olan iş insanı Cihan Aktaş'ın Bucaspor 1928'i 150 milyon TL karşılığında Aliağa OSB'den 4 Yıldız Demir Çelik Firması'na devretme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilmişti. Ancak taraflar arasında pürüz çıktığı ve devir işleminin iptal olduğu öğrenildi. Özellikle Cihan Aktaş'ın akademiyi devretmek istemediği ancak 4 Yıldız Demir Çelik Firması'nın da ısrarla akademiyi istemesinden ve geçmişten Bucaspor'un borçları nedeniyle süren CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) davaları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Sezon sonunda Cihan Aktaş ve 4 Yıldız Demir Çelik Firması'nın yetkililerinin tekrar masaya oturması bekleniyor.

AKTAŞ'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Devir işlerinin iptalinin ardından Başkan Cihan Aktaş'ın düğmeye bastığı öğrenildi. Başkan Aktaş'ın teknik heyet ve yöneticilere talimat verdiği yeni şampiyonluk hedefine ulaşabilecek takviyeler yapılması için komut verdiği öğrenildi. Öte yandan İzmir ekibinin devir işlemlerinin iptal olmasının ardından başkan Cihan Aktaş'tan anlamlı bir paylaşım geldi. Başkan Aktaş, sosyal medya hesabından 'Şampiyon Bucaspor' paylaşımı yaptı. Takımdan çok sayıda önemli oyuncunun ayrıldığı sarı-lacivertli ekipte, Cihan Aktaş'ın takıma önemli isimleri dahil etmek için kurmaylarına tam yetki verdiği de gelen haberler arasında.