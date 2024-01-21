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Haberler Bucaspor Bucaspor şahlandı

Bucaspor şahlandı

Yönetim, Iğdır FK’dan Ömer Şişmanoğlu ve Bergama’dan Yılmaz’ı transfer ederken KSK’den Adem Büyük için ise son aşamaya gelindi

BERKE ÖZBAY
Bucaspor şahlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 transferde atağa kalktı. Sezonun ilk yarısının sonunda başlayan ve devre arasında da devam eden ayrılıklar neticesinde 11 as futbolcusuyla vedalaşan İzmir temsilcisi uzun süredir uğraştığı iki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetim, Iğdır FK forması giyen forvet Ömer Şişmanoğlu ve son olarak Bergama FK'da görev yapan orta saha Yılmaz Özeren'i renklerine bağladı.

Bu iki yıldız oyuncunun hafta içinde resmi olarak sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler ileri uca bir takviye daha gerçekleştirmek üzere.

SÜPER LİG PATENTLİLER

Yönetim teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda Karşıyaka'dan ayrılan golcü Adem Büyük'ün transferinde ise son aşamaya geldi. Ömer Şişmanoğlu gibi Süper Lig patentli olan Adem Büyük, Beşiktaş altyapısında yetişirken Altay, Manisaspor, Manisa FK, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Yeni Malatya ve G.Saray'da oynadı.

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