Buca yenilendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde adeta baştan aşağıya yenilendi. İzmir temsilcisinde sezonun ilk yarısının son haftalarında başlayan ayrılık furyasında 11 as futbolcu ile yollar ayrılırken, sarılacivertliler kadrosunu 13 futbolcuyla güçlendirdi.

Gidenlerin yerini ara transfer döneminde doldurmayı başaran İzmir ekibi yaptığı kritik takviyelerle adeta kabuk değiştirirken, 1. Lig'e yükselme umutlarını yeniden yeşertti.

KABUK DEĞİŞTİRDİ

Sarı-lacivertliler tüm bölgelere takviye gerçekleştirirken, mevcut kadrosunda yer alan Erhan Çelenk, Sadi, Doğan Can, Mehmet Sak, Sefa Yılmaz ve Yasin Öztekin gibi tecrübeli isimlere ek olarak Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Emre Nefiz, Metin Arda, Nizamettin Çalışkan, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Şerif Doğan, Yılmaz Özeren, Zeki Yıldırım, Berkin Özgür ve Bayram Olgun'u kadrosuna kattı.

Bucaspor 1928'de geride kalan süreçte Kıvanç, Enes, Mazlum, Erhan Kartal, Furkan, Berke, İlhan, Ahmet, Taşkın, Onur ve Koray ile yollar ayrıldı.