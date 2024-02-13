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Haberler Bucaspor Buca nefes aldı

Buca nefes aldı

İzmir temsilcisi taraftarı önünde Altınordu’yu kayıpsız geçerek puanını 45’e yükseltti, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı

HABER MERKEZİ
Buca nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off potasında yer alan Bucaspor 1928, İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle yenerek rahat nefes aldı. Sezonun ilk yarısının son haftalarında ve ara transfer döneminde birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran ve yaptığı takviyelerle ritmi tutturmaya çalışan İzmir temsilcisi, kritik randevuda galibiyete uzanarak çıkışa geçti. Özellikle sezonun ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler, bitime 5 dakika kala yeni transferlerinden Emre Nefiz'in asistinde deneyimli golcüsü Ömer Şişmanoğlu'nun kaydettiği golle zafere uzandı. İzmir derbisinde hanesine yazdırdığı çok kritik 3 puanla 45 puana yükselip 5. sıraya adını yazdıran Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar oldukça kritik bir maçı kazandıklarını söyledi.

"İYİ SONUÇLAR SÜRECEK"

RAKİPLERİ Altınordu'nun da genç bir takım olduğunu vurgulayan Dumlupınar, "Evimizdeki derbiyi kazanmak hepimizi mutlu etti. Üst sıralarda yolumuza devam ediyoruz. Yeni transferlerimizin uyum sağlamasıyla iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi. Sarı-lacivertliler bu hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek.

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