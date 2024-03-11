Bucaspor 5. viteste

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Adıyaman FK'yı 3-2 yendi, 5'te 5 yaparak çıkışını sürdürdü. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Mehmet Sak, topu penaltı noktası üzerine ortaladı, kafayı vuran Erhan topu ağlara gönderdi: 1-0. 30'da soldan yapılan ortaya Erhan dokundu ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 26'da soldan kullanılan kornere Ömer, gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
GOL SON ANLARDA GELDİ
44'te Buca savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Hüseyin topu önünde buldu, kaleciyi çalımladı ve golü attı: 2-1. 46'da sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Hüseyin, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 55'te Erhan'ın ortaladığı topa, Yasin kafayla vurdu, direkten dönen topa vuran Erhan, auta gönderdi. 80'de Erhan penaltı noktası üzerine topu ortaladı, Arda gelişine vurdu top az farkla auta gitti. 88'de sağdan İsmail'in ceza sahası içine ortaladığı topa Ömer dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. Maç ev sahibi Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.
7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertli ekip Adıyaman FK galibiyetiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı. Son 7 müsabakadan 6 galibiyet 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, 57 puanla 3. sırada haftayı kapattı.