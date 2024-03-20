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Bucaspor 1928 kendini tekrarladı

BERKE ÖZBAY
Bucaspor 1928 kendini tekrarladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 60 puanla 3. basamakta yer alan ve zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 kendini tekrarladı. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdüren İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon iki kez imza attığı 6 maçlık galibiyet serisini yineledi. Sarı-lacivertliler, yaklaşık bir buçuk aydır rakiplerine puan kaptırmazken hanesine 18 puanı yazdırmayı bildi. Bu süreçte başarılı sonuçlara İzmir derbisinde Altınordu karşısında başlayan Fırtına, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Ankara Demir, Bursaspor (D), Adıyaman FK ve Serik Belediyespor'u (D) üst üste mağlup ederek yaklaşık bir sene sonra dejavu yaşadı.
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