Buca 1928’de sarı kart alarmı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de kart alarmı verildi. Ligde 9'da 9 yaparak müthiş bir seriye imza atan ve lider Esenler Erokspor ile puan farkını 2'ye düşüren 69 puanlı 2. sıradaki sarı-lacivertli ekipte 34 yaşındaki Sefa Yılmaz Z.Kömürspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 1461 Trabzon maçında forma giyemeyecek Sefa'nın yerine Yasin Öztekin'in sahada olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Erhan Çelenk ve Ömer Şişmanoğlu'nun da 3'er kartı bulunurken, Karadeniz ekibi karşısında kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak kritik Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek.