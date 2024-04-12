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Haberler Bucaspor Buca 1928’de sarı kart alarmı

Buca 1928’de sarı kart alarmı

BERKE ÖZBAY
Buca 1928’de sarı kart alarmı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de kart alarmı verildi. Ligde 9'da 9 yaparak müthiş bir seriye imza atan ve lider Esenler Erokspor ile puan farkını 2'ye düşüren 69 puanlı 2. sıradaki sarı-lacivertli ekipte 34 yaşındaki Sefa Yılmaz Z.Kömürspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 1461 Trabzon maçında forma giyemeyecek Sefa'nın yerine Yasin Öztekin'in sahada olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Erhan Çelenk ve Ömer Şişmanoğlu'nun da 3'er kartı bulunurken, Karadeniz ekibi karşısında kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak kritik Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek.
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