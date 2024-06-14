Buca’da Arda kapış kapış

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki milli golcüsü Arda Usluoğlu adeta kapışılıyor. Genç forvet için Galatasaray'ın ardından Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı İstanbul ekibinin uzun süredir takip ettiği oyuncuyu isteyen Başakşehir'in sarı-lacivertlilerin yönetimiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Bucaspor 1928'in ise Arda için 1.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

26 KARŞILAŞMADA 4 GOL KAYDETTİ

Geride kalan sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katıldığı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna da çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele etti. Arda 3 maçta da oynadı.