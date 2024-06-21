Bucaspor 1928’de Erhan kalacak

TFF 2. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Bucaspor 1928'den yeni bir iç transfer hamlesi gelmek üzere. Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'in sarı-lacivertli ekiple devam edeceği öğrenildi. Bucaspor formasıyla çıktığı 70 maçta 25 gol atarak önemli bir istatistik yakalayan Çelenk ile geçtiğimiz gün masaya oturan kurmaylar, oyuncu ile anlaşma sağladı. Bir sezon daha Buca formasını giymek istediğini belirten Erhan, başkan Cihan Aktaş ile el sıkıştı. Önümüzdeki hafta resmi olarak imzalayacak olan Çelenk'in sezon sonunda sözleşmesi sona ermişti. Futbolu Bucaspor'da bırakmak istediğini belirten Erhan'ın önümüzdeki günlerde bir duyuru yapacağı gelen bilgiler arasında.