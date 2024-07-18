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Bucaspor'a çifte piyango

Bucaspor 1928 eski oyuncusu Oğuz Aydın ve Arda Usluoğlu’nun transferleriyle kasasını dolduracak. İzmir temsilcisi Fenerbahçe'ye imza atan Oğuz'dan 1 milyon 80 bin Euro gelir elde edecek. Fırtına, 18 yaşındaki genç forveti Arda'nın Alanyaspor'a transferi gerçekleşirse de 1.5 milyon Euro alacak.

HABER MERKEZİ
Bucaspor’a çifte piyango

Bucaspor 1928'de çifte sevinç yaşanıyor. Başkan Cihan Aktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Oğuz Aydın'ın bonservis bedelinden 1 milyon 80 bin Euro pay alacaklarını açıkladı. Aktaş, 2016'da 16 yaşındayken AZ Alkmaar'dan Bucaspor altyapısına transfer olan Oğuz'u 2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadıktan sonra 350 bin Euro ve sonraki satışından pay karşılığında Alanyaspor'a gönderdiklerini söyleyerek, genç futbolcunun gelecekte rahatlıkla Avrupa'da oynayabileceğini de belirtti.

ARDA USLUOĞLU ALANYA YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin yine altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki golcü Arda Usluoğlu'nun da Alanya'ya transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. U18 Milli Takımı'nda da görev yapan Arda'nın bonservis bedeli 1.5 milyon Euro olarak belirlenmişti. FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928'e iki futbolcunun transferinden gelecek kaynak can suyu olacak.

ERHAN ÇELENK SERİK'E GİTTİ

TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son 2 sezondur Bucaspor formasını terleten 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, Serik Belediyespor'a transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 70 karşılaşmaya çıkan ve attığı 25 gol ile önemli müsabakalarda Fırtına'yı ipten alan Çelenk, Antalya ekibi ile imzaladı.

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