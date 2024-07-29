Fırtına esecek

Isparta'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928'de Sportif Direktör Nihat Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı. Son iki sezondur üst üste Play-Off'tan elenerek 1. Lig hayalini gerçekleştiremeyen Fırtına'da transfer yasağına rağmen Yılmaz iddialı konuştu. Yılmaz, "Bucaspor'un genlerinde gençlerle oynayıp başarıyı yakalama var. U19 takımımız geçen yıl Türkiye üçüncüsü olup Elit Lig'e yükseldi. Oradan oyuncularımız var. A takımında çok değerli gençler var. Bu takım her zaman favori gösterilecek. Transfer yasağımız var. Başkanımız transfer yasağını açmakla ilgili çalışma yapıyor. Açamazsak herhangi bir olumsuzlukta, elimizde bu ligin üzerinde bir kadro var. Bu kadroyla gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

KADRODA 23 GENÇ OYUNCU VAR

Kadronun büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Bucaspor olarak kampa 38 oyuncuyla katıldık. Bunlardan 23'ü genç, 15'i geçen sene takımımızın ana iskeletini oluşturan oyuncularımız. Kamp öncesi izin alan 3 arkadaşımız var. Bunların hepsi ikinci kampa katılacak. 3 hazırlık maçı oynadık. Gençlerden A takımına alacağımız oyuncular olacak. Gençlerle iyi bir kadromuz olacak. Bu kadroyla yine hedefi zorlamak istiyoruz" dedi.

BUCA'NIN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

BUCASPOR 1928'de sezon öncesi yönetimin gözü İstanbul ekibi Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli kurmaylar Alanyaspor'dan bir süre önce Fener'e imza atan eski oyuncusu Oğuz Aydın'dan gelecek transfer ücretini bekliyor. Fenerbahçe'nin Oğuz'u 6 milyon Euro'ya transfer ettiği iddia edilirken, Bucaspor ise bu transferden 900 bin Euro gelir elde etme hakkı kazanmıştı. Bu arada Bucaspor 1928, Isparta'daki son hazırlık maçından yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'nda Suudi Arabistan 1. lig takımlarından Al Faisaly'ye 1-0 yenildi.