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Haberler Bucaspor

Maça çıkmadan gitti!

Yeni sezon hazırlıklarına belirsizliklerle başlayan Bucaspor’da teknik ayrılık yaşandı. TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de kriz bitmiyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte derin bir sessizliğe bürünen takımda Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve başlayan Engin Dursun da istifa ederek ayrıldı.

HABER MERKEZİ
Maça çıkmadan gitti!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Engin Dursun, sarılacivertli kulübe veda etti. Geçtiğimiz sezon Play-Off'lardan üst lige çıkma şansını kaçıran sarı-lacivertli ekipte ligin sona ermesiyle birlikte yönetim sessizliğe bürünmüştü. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ve sözleşmesi sona eren futbolcular birer birer takımdan ayrılırken, yönetim transfer yasağı nedeniyle hareket edememişti. Son olarak takımın başına kurmaylar, 5 yıl altyapıda çalışan ve son olarak U19 takımının başında yer alan Engin Dursun'u getirmişti.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTI

Mevcut oyuncularıyla sezon öncesi kamp için Isparta'ya giden İzmir ekibinde teknik direktör krizi yaşandı. Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulüpte geçirdiğim her an benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2019 yılından bugüne kadar A'dan Z'ye her kademesinde görev yaptığım Bucaspor'un bir parçası olmak, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda burada tanıştığım herkesle kurduğum dostluklarla da dolu bir deneyimdi. Yöneticilerimize, teknik ekiplerimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sağladıkları destek için minnettarım. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, benim için bir öğrenme ve gelişme fırsatıydı. Birlikte yaşadığımız zaferler ve üzüntüler bize birliğin gücünü ve beraber başarılı olabilmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Gelecekteki yolculuğumda, burada elde ettiğim her şeyi daima kalbimde taşıyacağım. Yeni başarılar ve zaferlerle dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi." diye konuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından taraftarlar sosyal medya hesaplarından yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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