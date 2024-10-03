Bucaspor 1928’in avantajı fikstürü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayarak ligde 5. basamakta yer alan Bucaspor 1928'i avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler gelecek iki haftada evinde oynayacak. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 de beraberlik alarak bileği bükülmeyen İzmir temsilcisi, iki haftada iç sahadaki iyi performansını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler bu süreçte cumartesi günü Giresunspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ve öğrencilerinin, bu iki zorlu iç saha maçını 6 puanla geçerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefledikleri öğrenildi. Öte yandan Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 4 kez sarsmayı başardı.