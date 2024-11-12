Bucaspor 1928 uygun adım

NESINE İkinci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda çıktığı son 3 maçı kazanamayan Bucaspor 1928, evinde aldığı galibiyetlerle puan kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak kendi sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup ederek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini aldı. İzmir'de oynadığı müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Buca temsilcisi bu periyotta 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu görevden ayrıldıktan sonra çıktığı ilk sınavı başarıyla geçmiş oldu. Bucaspor 1928'de penaltıyı gole çeviren Yasin Öztekin, toplam gol sayısını 8'e çıkararak gol krallığı yarışında zirveyi bırakmadı. Bucaspor bu hafta Ege derbisinde Nazillispor'un misafiri olacak.