Fırtına duruldu!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında Bucaspor 1928, evinde Vanspor FK'ya 4-2 mağlup oldu. 2. dakikada Mehmet Sak'ın ortasında Vanspor savunmasından seken topta Yasin Öztekin ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 25'te Vanspor defansından seken topta ceza yayı üstünde Nizamettin'in gelişine şutunu kaleci soluna uzanıp kornere çeldi. 26'da sağ kanattan Vansporlu Mert'in ortasında karambol oldu. Topa dokunan Eyüp misafir takıma beraberliği getirdi: 1-1. 31'de Vanspor'dan Erdem'in sol kanattan ortasında Fuat altı pastan dokunup topu filelerle buluşturdu:1-2.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

45 +3'te Buca defansından topu çalan Hasan sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye şutu gol oldu:1-3. İlk yarı Vanspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 57'de Nizamettin yaklaşık 20 metreden kullandığı frikikte top barajın üstünden süzülerek fileleri sarstı: 2-3. 66'da Vanspor defansından seken topta Çağrı ceza yayından topu duzeltip vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gidecekken Van defansı topu çizgiden çıkardı. 90'da Hasan'ı sağ kanattan yaptığı ortada Harun topa gelişine vurup skoru belirledi: 2-4.

BUCA EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ

Sarı-lacivertliler bu sezon evindeki yedinci müsabakasında ilk yenilgisini Vanspor FK karşısında aldı. Dünkü mücadeleden önce içerideki 6 karşılaşmada 16 puan toplayan ve 5'te 5 yapan Fırtına'nın serisi dün bozulmuş oldu. İzmir ekibi ilk yarının bitimine kadar Cemil Şeboy Stadı'nda İzmir derbisinde Menemen Futbol Kulübü ve Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.

Özel izni sebebiyle son 2 maçta kadroda bulunmayan Sefa Yılmaz dün de kafilede yer almadı. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Zeki yedek kulübesinde maça başladı.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Nihat Yılmaz Nazillispor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım ve kart cezalısı Selahattin Seyhun'un yerine Buğra Akçagün ve Emre Nefiz as kadroda yer aldı.

BUCA'NIN GARDI DÜŞTÜ | Mini Yorum Levent Arıöz

BUCASPOR 1928'in evindeki kaybetmeme serisi Vanspor karşısında son buldu. Termometrenin 8 dereceyi gösterdiği, yağmurun bir an dinmediği müsabakada 2 takımı da attıkları 6 gol ve gösterdikleri müthiş mücadeleden dolayı tebrik etmek gerekir. Bu sezon harika oynayan Yasin Öztekin yakaladığı ilk pozisyonu gole çevirdi. Buca'da artık 3. baharını yaşayan deneyimli oyuncu, futbol hayatı bitti derken bir bol sıfırlı kontrat daha yapabilir bu istatistiklere devam ederse. Buca rahat bir maç geçireceğim derken Van sıralamadaki yerinin aldatıcı olduğunu gösterip kalitesini ortaya koydu. İlk yarıyı 3-1 önde tamamladı 2. yarı başında Buca Nizamettin'in Pirlovari frikiğiyle farkı 1'e indirse de bir türlü o beraberlik gelmedi, son anlarda da Van skoru belirleyen golü attı. Zaten kadrosu dar olan Buca, Van karşısında eksiklerin çokluğunda gardı düştü. Yasin ile birlikte serbest oynayan Mehmet Sak ve sağ bek Emre Erdem Fırtına'nın iyileri arasındaydı. Devrenin bitimine kadar kalan maçlar direkt rakiplerle. Teknik direktörlüğünü kalıcı hale getirmek isteyen Nihat Yılmaz'ın kaderi ve transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı bu periyotta alınacak skorlara göre şekillenecek.