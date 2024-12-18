Yılın güreşçisi Buse Tosun

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, büyük bir gurur yaşadı. Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi. Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarısı, Türk güreşinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.