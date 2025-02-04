Buca’dan Çaykur Rizespor’a

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in genç kalecisi Efe Doğan, Süper Lig'in yolunu tutuyor. Bu sezon 16 maçta Buca kalesini koruyan 20 yaşındaki file bekçisi, Çaykur Rizespor ile büyük ölçüde anlaştı. Genç eldiven, ikinci yarıda oynanan ilk 2 maçta yedek kulübesinde yer almış, geçtiğimiz hafta sonu Somaspor ile oynanan maçın kadrosuna ise alınmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bonservisle birlikte sonrası satıştan pay alarak transferi resmileştirmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

BU SEZON ELDİVENLERİ ALDI

Bucaspor 1928 altyapısından çıkan Efe Doğan, son 2 sezon A takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen, ilk kez bu sezon eldivenleri giydi. Ligdeki 17 maçın 16'sına ilk 11'de başlayan Efe, 18 gol kalesinde gördü. Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde Efe Doğan'ın ayrılmasıyla kaleci rotasyonunda 2 isim kalacak. Tecrübeli Bayram Olgun ile birlikte 20 yaşındaki Berkin Özgür eldivenleri kapma yarışına girecek. Play-Off hattının 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ligin 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek.

ÜZÜMCÜ'NÜN PRENSİ DOĞAN

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü göreve geldiği 3 maçta Doğan Can Otman'dan vazgeçmedi. Üzümcü'den önce ilk yarıda sadece 5 karşılaşmaya 11'de başlayan Doğan, ikinci devrede oynanan 3 karşılaşmaya da as kadroda başladı. Stoper ikilisinde Emre Erdem ile birlikte görev alan 34 yaşındaki futbolcu, savunmadaki garantici futboluyla güven verdi.