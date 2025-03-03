Bucaspor seriye taktı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Bucaspor 1928, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u konuk etti. 4. dakikada İsmail Haktan'ın sağdan ortasında Yasin Öztekin gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 22'de Fatih'in sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu kaleci Bayram kapattığı köşeye uçarak kornere çeldi. 34'te ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın şutunu kaleci Bayram çıkardı. İlk yarı Bucaspor 1928'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 53'te Mecit'in cepheden vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

YASİN ÖZTEKİN YİNE SAHNE ALDI

İkinci yarı 57'de Fatih'in soldan kullandığı kornerde Berke kafa vuruşuyla golü attı ve skora denge geldi. 74'te Yasin ceza sahası içinde çalım atarken top rakip takımdan Batuhan'ın eline çarptı ve hakem penaltıyı verdi. 76'da Yasin beyaz noktaya gelip topu filelere yollayan golü attı ve maç 2-1 sona erdi.

DURSUN İLK SINAVINDA

Hafta içi teknik direktörlük değişikliği yaşayan Bucaspor 1928'de göreve gelen Engin Dursun, takımının başında ilk maçına çıktı. Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerin son oynadığı Giresunspor maçı 11'inden 3 değişiklik yaparak dün Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında takımını sahaya sürdü. Doğan Can Otman, Osman Işıklı ve Buğra Akçagün'ün yerine Emir Bilgin, Yasin Öztekin ve Doğan Çamlı as takımda şans buldu.