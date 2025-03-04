Buca’nın gözü Play-Off’ta

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u usta golcüsü Yasin Öztekin'in biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yaşadı. Sarı-lacivertli takım Serik Belediyespor ve Giresunspor'dan (D) sonra Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u da dize getirerek Play- Off iddiasını güçlendirdi. Ligde 38 puana ulaşan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisinin, Play-Off hattında 6'ncı basamakta yer alan Beyoğlu ekibi ile arasındaki puan farkı 5'ten 2'ye düştü. 4 haftadır suskun olan Yasin Öztekin'in 2 golüyle rakibini deviren Fırtına, kalan haftalarda ilk 6'ya kalmak için mücadele edecek.

'BAZI ŞEYLER DEĞİŞTİ'

BUCASPOR'UN başında ilk maçına çıkan teknik direktör Engin Dursun, 90 dakika sonunda galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Genç teknik adam, "Bizim artık yukarıya tutunma maçımızdı. Bu hafta bazı şeyleri çok fazla değiştirdik. İlk yarı oyunu oturtamadık. İkinci devre ufak değişikliklerle sonucu olduk. Mükemmel oyun oynamayabiliriz ama Play- Off'a kendimizi atacağız" dedi.