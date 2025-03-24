Bucaspor’dan kritik geri dönüş

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Belediye Derincespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başararak yarışta kaldı. Suni çimde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, 60'ncı dakikadan sonra açıldı. İkinci yarıda Emre Erdem, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı'nın kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Bucaspor 1928, Play-Off hattının 6'ncı basamağındaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un puan kaybı yaşamasıyla aradaki puan farkını 4'e indirip umutlandı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Engin Dursun, bu galibiyetle takımın büyük moral kazandığını belirtti.

PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ

Dursun, "Biz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Çok zorlu bir maçı kayıpsız geçtik. Geriye düşmesine rağmen oyuncularım inancından ve mücadelesinden vazgeçmedi. Kalan maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.