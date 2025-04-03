Buca’nın eli boş

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Bucaspor 1928 kendisiyle aynı hedefteki Karacabey Belediyespor'dan puan çıkartamadı: 2-1. Sarı-lacivertliler henüz 8. dakikada Ali Aydemir'in golüne engel olamazken bu gole 43. dakikada Mecit Deniz ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken İzmir ekibi ikinci yarıya kalesinde gördüğü şok golle başladı. 46. dakikada Niyazi Batuhan Salman durumu 2-1 yaparken Bucaspor'un puan çabaları yetmedi. Böylelikle ev sahibi takım sarı-lacivertlileri 1 puan geçerek Play-Off barajının hemen altında konumlandı.