Transferin gözdesi Cebrail

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 'in orta saha oyuncusu Celal İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Bucaspor 1928'de istikrarlı bir performans ortaya koyarken, Cebrail'e Süper Lig'de başta Göztepe olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. Kulüplerin Cebrail İrtürk transferinde yoğun çaba gösterdiği ve sezon biter bitmez görüşmelerin hızlanacağı kaydedildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayı 30 maçta terleten Cebrail, 1 kez fileleri sarstı.

GELECEK SEZON PLANI

Sarı-lacivertli İzmir ekibinin teknik direktörü Engin Dursun, ligde Play-Off hedeflerinin bitmesiyle kalan 3 maça gelecek sezona hazırlık gözüyle baktıklarını söyledi. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Dursun, "Kulüple ilk anlaştığımdızda tabii ki hedefimiz Play-Off"u sonuna kadar kovalayalımdı ama olmazsa gelecek sene adına bir adım atabilir miyiz onun peşine düşelim diye düşündük. İlk 7'ye kalamadığım için hiç mutlu değilim. Kazanma iç güdüsü yüksek bir insanım. Ekipteki arkadaşlarımız da öyle. Biz son kalan 3 haftayı gelecek sezonun hazırlığı olarak bakıp, daha çok genç oyuncu kazanabilir miyizin tespitini yapacağız" diye konuştu.