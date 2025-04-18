İzmir derbisinde kulübede yok

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off iddiasını kaybeden Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Engin Dursun, İzmir derbisinde takımının başında olamayacak. Dursun, cezası nedeniyle pazar günü deplasmanda oynanacak Menemen FK maçında kulübedeki yerini alamayacak. Genç teknik adam geçen hafta iç sahada oynanan Elazığspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sarı-lacivertli Buca temsilcisi yardımcı antrenörler eşliğinde derbide mücadele verecek.