Buca’nın haziran telaşı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de haziran telaşı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde deneyimli futbolcu Yasin Öztekin'in jübile kararı aldığı ifade edilirken, 16 oyuncunun ise sözleşmesi sona eriyor. Ligde Play-Off iddiasını kaybeden ve ekonomik problemler ile mücadele eden İzmir temsilcisinde bu futbolcuların geleceği henüz netleşmezken, yönetimin nasıl bir adım atacağı da merakla bekleniyor.

DAĞILMA TEHLİKESİ YAŞAYABİLİR

Sarı-lacivertlilerde kaleci Bayram Olgun, sağ bek Emre Erdem, stoperler Doğan Can Otman, Çağrı Ortakaya, Doğan Çamlı, sol bek Mehmet Sak, Erdem Uğurlu, sağ bek Şerif Doğan, orta sahalar Zeki Yıldırım, Nizamettin Çalışkan, Cebrail İrtürk, Emre Nefiz, Osman Işıklı, Yılmaz Özeren, sağ kanat Hakan Odabaşı ve forvet Yasin Öztekin'in sözleşmeleri sona eriyor. Dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Fırtına'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, alacaklarını tahsil edemeyen oyuncuların sözleşme yenilemek istemediği ve ayrılacakları kaydedildi.