Bucaspor 1928’de sessizlik hakim

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalamayan Bucaspor 1928'de yönetim sessiz. Ligde mali olarak sıkıntılı günler geçiren ve bir türlü istikrarlı bir tablo yakalayamayan İzmir temsilcisinden herhangi bir açıklama yapılmaması taraftarı tedirgin etti. Gelecek sezon nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu olurken, 16 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi ise soru işaretlerini çoğalttı. Kadrosunun büyük bölümünün dağılma ihtimali olan Buca'da 12. adam sosyal medya üzerinden yönetime açıklama yapılması yönünde çağrı yaparken, başkan Cihan Aktaş sessizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Aktaş'ın babası Nezir Aktaş'ın takımın başına geçeceği acil durum planı oluşturacağı iddia edilmişti.