Buca’da yaprak dökümü

2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak takımın en golcü ismi Yasin Öztekin'i Yalova FK'ya uğurlayan sarı-lacivertlilerin 2002 doğumlu savunma oyuncusu Emre Erdem de takımdan ayrıldı. Genç savunmacı, 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'ya transfer oldu. 2028 yılına kadar Bucaspor ile sözleşmesi bulunan Emre'nin İzmir ekibine ne kadar bonservis kazandırdığı netlik kazanmadı.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından çıkan 2002 doğumlu oyuncu, geçen sezon 30 maçta forma giyip 2 gol attı. Fırtına'da daha önce Mehmet Sak Adana 01 FK, Cebrail İrtürk Muğlaspor, Nizamettin Çalışkan da Yalova FK ile anlaştı. Bayram Olgun, Çağrı Ortakaya, Doğan Çamlı, Doğan Can Otman, Yılmaz Özeren, Zeki Yıldırım, Erdem Uğurlu, Şerif Doğan, Osman Işıklı, Emre Nefiz, Yılmaz Özeren ve İsmail Haktan Odabaşı'nın ise sözleşmeleri sona erdi ve boşa çıktı. Şu an Bucaspor takımında mukavelesi devam eden tamamı gençlerden oluşan 11 futbolcu bulunuyor.