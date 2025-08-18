Kapıdaki tehlike

NESİNE İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Karaman FK maçıyla açacak Bucaspor 1928, kadro sıkıntısı yaşıyor. Sezonun başlamasına 7 günden az bir süre kala sarılacivertlilerde sadece 5 oyuncunun lisansı çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi listesinde görülen kadroda altyapıdan çıkan oyuncular Emir Bilgin, Buğra Akçakın, Berkin Özgür, Murat Komili ve Muzaffer Buğra Hotur'un profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Son olarak Emre Erdem'i Erzurumspor'a, Yasin Öztekin'i Yeşil Yalova'ya, Cebrail İrtürk'ü Muğlaspor'a kaptıran Fırtına, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İzmir ekibinin, Karaman maçına sayılı günler kala transfer yasağını kaldırmadan altyapıdan oyuncuları takviye ederek lige başlaması bekleniyor.

ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK

İZMİR ekibinde Bayram Olgun, Çağrı Ortakaya, Doğan Çamlı, Doğan Can Otman, Yılmaz Özeren, Zeki Yıldırım, Erdem Uğurlu, Şerif Doğan, Osman Işıklı, Emre Nefiz, Yılmaz Özeren ve İsmail Haktan Odabaşı'nın ise kontratları sona erdi.