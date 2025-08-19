Buca kolları sıvadı

Nesine 2. Lig'in başlamasına 5 gün gibi kısa bir süre kalan lisansı çıkarılan sadece 5 futbolcusu kalan Bucaspor 1928, kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Transfer yasağı sebebiyle geçen sezonki oyuncularına sarılan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri sona eren stoper Doğan Çamlı, orta saha oyuncusu Osman Işıklı ve deneyimli ön libero Yılmaz Özeren ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mücadelesi, çalışkanlığı ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan 3 futbolcumuz, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SIRADA 8 İSİM DAHA VAR

5 sezonda 114 kez Buca forması giyen 29 yaşındaki Osman, geçen sezon 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen 26 yaşındaki Doğan, geçen sezon 9 karşılaşmada şans buldu. 36 yaşındaki deneyimli orta saha Yılmaz ise, geçen sezon İzmir ekibi ile 26 resmi mücadelede sahaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Bucaspor 1928'de lisanslı olarak Emir Bilgin, Buğra Akçakın, Berkin Özgür, Murat Komili ve Musaffer Buğra Hotur'un isimleri listede yer alıyor.

Daha önce sarı-lacivertli yönetim, altyapısındaki 5 futbolcu 2005 doğumlu defans oyunusu Buğra Çiçek, 2006 doğumlu orta saha Ali Emir Pervanlar, 2006 doğumlu santrafor Berke Örer, 2006 doğumlu sol bek Umut Hepdemirgil ve 2008 doğumlu 17 yaşındaki merkez orta saha Oğuz Taylan Caner'i profesyonel yapmıştı. Pazar günü deplasmanda Karaman FK ile oynayacak Bucaspor, kalan günlerde mukavelesi sona erip hala boşta durumda olan Bayram Olgun, Çağrı Ortakaya, Doğan Can Otman, Zeki Yıldırım, Erdem Uğurlu, Şerif Doğan, Emre Nefiz ve İsmail Haktan Odabaşı ile görüşüp takımda kalmalarını çabalayacak