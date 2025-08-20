Buca’da Dady çıkmazı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk haftasında pazar günü Karaman'a misafir olacak Bucaspor 1928'de eski oyuncuları Dady ile ilgili çıkmaz sürüyor. 2010-11 sezonunda sarı-lacivertli formayı 5 kez giyen ve alacakları sebebiyle uzun yıllar İzmir ekibinin başına dert olan Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili olarak son olarak Başkan Cihan Aktaş sert açıklamalarda bulundu.

'KOLAYLIK SAĞLAMIYOR'

GEÇEN sezon da transfer yasağına sebep olan Dady dosyasını çözmek için oyuncuyla anlaşmaya çalıştıklarını ancak Dady'nin sürekli işi yokuşa sürdüğünü anlatan Aktaş, "Onlarca teklifi reddedip en ufak bir indirim veya kolaylık sağlamayacağını söyledi. 1 aydır defalarca teklifler sunduk. Alacağın kadar teminat tapu verip, ekspertiz değeri 2 milyon dolar olan yeri 1 buçuk milyon Euro olacak şekilde teklif sunduk. Peşinat olarak da 200-300 bin Euro verelim diyoruz. Onu da kabul etmiyorsun. Neyin oyununu yapıyorsun?" dedi.

Transfer yasağını bu dönemde de açması beklenmeyen İzmir ekibi, geçen sezondan kalan deneyimli oyuncular ve altyapıdan çıkan isimleri harmanlayarak sezona başlayacak. 3 oyuncusuyla yeniden anlaşan sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yıl kadrosunda bulunan oyuncularla sözleşme görüşmeleri sürüyor.