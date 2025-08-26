Bucaspor kahroldu

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, yeni sezonun ilk maçında Karaman FK karşısında geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başardığı müsabakada bir puana razı oldu. Sezona büyük sıkıntılarla giren sarı-lacivertlilerde takımın gösterdiği oyun taraftarlara umut verse de karşılaşmanın son anlarında takımın oyundan düşmesi sonrası sosyal medyada bununla ilgili olarak eleştiriler yaptılar. Altyapı oyuncularıyla desteklediği kadrosuyla mücadele eden Bucaspor, ligin ikinci haftasında sahasında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Şanlıurfaspor'u konuk edecek.