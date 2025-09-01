Bucaspor karışık

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Bucaspor 1928'in Şanlıurfaspor'la oynadığı karşılaşma sonunda ortam gerildi. Deplasman ekibinin 2-0 kazandığı mücadelenin ardından 2 takımın futbolcuları arasında sözlü tartışma çıktı. Maçın son düdüğü ile birlikte Bucasporlu Osman Işıklı ile Şanlıurfaspor'un orta saha oyuncusu Orhan Nahırlı arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra iki takımın da futbolcuları ortamı sakinleştirdi. Ardından hakem Emre Kaan Çalışkan, Orhan Nahırlı'ya 2. sarı kartttan kırmızı kartla cezalandırdı. Bucaspor'dan da Mecit Deniz yine ikinci sarı karttan kırmızı kart gören isimlerden oldu. Hakemin maç hakkındaki ayrıntılı raporunun bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanması ve iki takım oyuncularının da PFDK'ya sevkedilmesi bekleniyor.

YAŞ ORTALAMASI 22.8 OLDU

ÖTE yandan genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor karşısında ilk 45 dakikayı dengeye götürse de, ikinci yarıda yediği gollere engel olamadı. Sözleşmesi uzatılan Şerif Doğan maç kadrosuna alınıp, ikinci yarıda oyuna girdi. 22.8 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde, iç transferde 1-2 isimle daha sözleşme uzatması bekleniyor.