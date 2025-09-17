Fethiyespor tek golle tur atladı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ege ekiplerinden Fethiyespor, 2. turda tek golle güldü. Nesine 2. Lig ekibi, bu turda 3. Lig 1. Grup takımlarından Kestel Çilekspor'a konuk oldu. Muğla temsilcisi, bu sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç golcü Bera Çeken'in 36. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Fethiye, bu skorla maçı kazanarak tur atlamayı başardı. Daha önce ligde Ankara Demir deplasmanında oynayan ancak gol bulamayan gurbetçi forvet Bera, kupada ağları sarsmayı başararak güven verdi.