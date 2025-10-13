Bucaspor yine kayıp

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz galibiyet alamayan ve Bucaspor 1928, deplasmanda Kepezspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. Sarı-lacivertliler, üst üste altıncı yenilgisini alarak 1 puanla son sıraya demir attı. Transfer yasağı bulunan ve alt yapı patentli oyuncularıyla mücadele eden İzmir temsilcisi tek puanını ligin ilk haftasında 3-3 berabere kaldığı Karaman FK karşısında almıştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Kepezspor 73. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Lymiyaz Karslı skoru belirleyen golü attı: 1-0.