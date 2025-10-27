Buca düelloyu kaybetti!

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında son sırada bulunan Bucaspor 1928, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'a 4-3 yenilerek galibiyet hasretine son veremedi. Sarı-lacivertliler 3-0 geriye düştüğü maçta eşitliği sağlasa da son dakika golüyle sahadan puansız ayrıldı. 6. dakikada Recep gelişine bir vuruşla kaleciyi kapattığı köşeden avladı: 1-0. 17'de ceza sahası içinde Mehmet İstemi kafayla topu ağlara yolladı: 2-0. 45+2'de ceza sahası içinde Oktay Balcı'nın sağ çaprazdan yerden bir şutunda top kalecinin sağından filelerle buluştu: 3-0. 81'de Bucaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Buğra, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 90+1'de yine Buğra ve 90+3'te Serdar kendi kalesine attığı gollerle Buca 3-3 beraberliği yakaladı. 90+8'de Erbaaspor'da İbrahim, skoru belirleyen golü attı: 4-3.