Subotic Denizli’de

SÜPER Lig'de takviye çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Subotic transferinde mutlu sona ulaştı. Denizli yönetimi haftalardır peşinden koştuğu Neven Subotic ile dün resmi sözleşme imzaladı. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoper Denizli'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeşil-siyahlı ekibe 2+1 yıllık imza attı. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.

SEBAHATTİN ALP