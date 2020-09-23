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Haberler Denizlispor 2.02’lik Pantilimon kalede güven verdi

2.02’lik Pantilimon kalede güven verdi

2.02’lik Pantilimon kalede güven verdi
Giriş Tarihi: 23.9.2020

YUKATEL Denizlispor'un Romanyalı Milli kalecisi 2.02 metre boyundaki Costel Fane Pantilimon, Trabzon maçında yeşil-siyahlı taraftarlardan ve yönetimden tam not aldı. Maç esnasında arkadaşlarıyla hiç konuşmayan kaleci Adam Stackhowiak'ın aksine oyunda kalışı ve maçta takım arkadaşları ile diyalogları Pantilimon'un artıları olarak öne çıktı. Trabzonspor maçında kritik kurtarışlara da imza atan 33 yaşındaki tecrübeli isim, güven verdi. Yeşilsiyahlı yöneticilerin ve futbolcuların 'Panti' diye hitap ettikleri başarılı eldiven, soğukkanlılığı ve hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekti.

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