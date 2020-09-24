Paralar ödenmedi Pantilimon rest çekti

YUKATEL Denizlispor'da. transfer taksitlerinin belirtilen günde ödenmemesi üzerine yeni transfer edilen Rumen kaleci Costel Pantilimon'un tepki gösterdiği ve 'Daha ilk ödemeden böyle gecikme olursa ben yokum' dediği ve yönetime rest çektiği öne sürüldü. Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak da ödemeler zamanında yapılmadığı için geçen sezon maçlar bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, ülkesi Polonya'ya dönmüştü.