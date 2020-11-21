Denizlispor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

2020 takvim yılında en fazla Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan takım Denizlispor. Bu süreçte Gaziantep FK'dan daha az maçta kalesini gole kapatan tek ekip ise Trabzonspor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda çıktığı karşılaşmaların tamamında gol atmayı başaran iki takımdan biri Gaziantep FK. Bu sezon en az net gol pozisyonu üreten iki Süper Lig ekibinden biri Denizlispor. Rakiplerine Gaziantep FK'dan daha fazla fazla net pozisyon veren sadece iki takım var: Antalyaspor & Fatih Karagümrük.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekipten biri Denizlispor. Gaziantep FK ise maçların ikinci 45 dakikalarında en fazla gol bulan iki takımdan biri konumunda. Denizlispor'un sahasında attığı son dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Hadi Sacko, geçen sezon yeşil siyahlıların Gaziantep FK'ya attığı iki golün de sahibiydi. Alexandru Maxim, Gaziantep FK'nın deplasmanda attığı son dokuz Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta üç gol atan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, aynı sayıda golü daha önceki 26 karşılaşmada kaydedebilmişti.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopez, Leismann, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega



Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet